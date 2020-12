Muriel Robin joue les jumelles

« L’addition », « Le mariage », « La réunion de chantier », « La veste », « Le répondeur », tant de sketchs de Muriel Robin qui sont devenus cultes. Et si les spectateurs sont plus souvent habitués à les voir joués sur scène, l’humoriste a décidé de faire vivre ses sketchs les plus connus dans une fiction ! Dans le téléfilm « I love You Coiffure », nombreuses de ses créations comiques ont été mises bout à bout. « C’est une super idée de fiction, cela n’a jamais été fait », se réjouit Mathilde Seigner....