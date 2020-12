Charles Dickens toujours à la page

Le titre ne trompe pas puisqu’il s’agit d’une adaptation du roman de Charles Dickens, son treizième pour être précis, et aussi le deuxième à être raconté à la première personne par son héros, un jeune orphelin promis à une destinée artistique célèbre. Sur les traces du « David Copperfield » précédent, l’ouvrage va devenir lui aussi un best-seller. On n’en est pas encore tout à fait là quand les premiers chapitres paraissent dans le simple magazine de l’auteur. On est en décembre 1860, mais un an plus tard, les librairies vont mettre en vente l’histoire en trois volumes. « ...