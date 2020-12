Chante avec les stars!

Près de 40 ans après la séparation du quatuor, les nombreux tubes d’Abba ont gardé une popularité intacte. Petit rappel à notre belgitude ? Mais oui. Vainqueurs du Concours Eurovision de la chanson en 1974 à Brighton (la grande station balnéaire du Sussex), Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Frida Lyngstad et Agnetha Fältskog consolent les sujets du roi Baudouin – les francophones en particulier – déçus par le modeste score du regretté Jacques Hustin et sa « Fleur de liberté » qui termine loin derrière, nonobstant un « Belgium five points » de la Grèce. Le titre...