Ces refrains qui nous ont bercés

« Petit, petit ours brun. Tape, tape dans tes mains. Petit, petit ours brun, saute les pieds joints. Petit ours brun, c’est toi mon copain… Mon petit ours malin. » Il y a les chansons issues des séries animées pour les petits. Il y a celles, innombrables, qu’on se transmet de parents à enfants : « Maman, les p’tits bateaux », « Sur le pont d’Avignon », « À la claire fontaine », « Il était une bergère », « Nous n’irons plus au bois ». Il suffit de les citer pour que s’enclenche mentalement une petite musique dans nos têtes....