À la télé ce soir: l’affaire Wesphael avec «Soupçons» ou «Millénium: ce qui ne me tue pas» (vidéos)

Soupçons, les dessous de l’affaire Wesphael, à 20h30 sur RTL-TVI

Les deux derniers épisodes de la série Netflix/RTL-TVI. Le procès révèle de plus en plus de contradictions. Les experts s’affrontent et les différentes interprétations s’entrechoquent. On finit par faire le procès de l’enquête qui aurait été menée uniquement à charge. Certaines pièces du dossier paraissent peu fiables.