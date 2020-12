Le beau geste d’un papa tatoué pour que son fils accepte son corps (vidéo)

« Maintenant, nous avons les mêmes taches pour la vie », dit Derek Prue Sr. Ce papa canadien a remarqué que son fils n’osait pas enlever son t-shirt quand il allait à la piscine, complexé par une large tache de naissance sur le ventre. Pour que Derek Jr. accepte son corps, le papa a décidé de prendre les choses en main. Il s’est fait tatouer la même marque que son fils, comme l’épingle le Huffington Post.

Le jeune garçon a commenté cette belle preuve d’amour : « Quand mes sœurs et moi avons joué un peu dans la piscine, mon père m’a dit : ‘Derek, viens ici, je veux te montrer quelque chose’. Et puis il a enlevé sa chemise, et il m’a dévoilé un énorme tatouage similaire à ma tache de naissance ». Ce tatouage a pris 30 heures pour être terminé, mais ça n’avait pas de prix pour ce paternel qui souhaitait que son fils s’accepte totalement.