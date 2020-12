Jonathan Bradfer (RTBF) reste à l’antenne et reprend «Quel temps»

Son retour ne devait être que « temporaire ». Finalement, son passage à la télévision ne sera pas si passager que cela. La RTBF a en effet non seulement annoncé que son journaliste Jonathan Bradfer continuerait d’être présentateur sur ses antennes mais qu’il prendrait aussi les rênes de l’émission « Quel temps ». A partir du 4 janvier prochain, celui-ci présentera donc le magazine quotidien sur la météorologie. Une décision qui tranche avec ses précédentes déclarations.

Rester, partir, rester…

Lors de son retour à la télévision l’été dernier, Jonathan Bradfer avait en effet confié à Télépro qu’il ne serait présent sur les écrans que le temps de dix émissions de « Temps mieux », un dérivé éco-responsable de « Quel temps ». « Je reprends la route après », disait-il, en référence à ses nombreux voyages à travers le monde qu’il a accompli ces dernières années. Mais déjà à ce moment-là, le spectre de la pandémie pesait sur ses envies d’ailleurs. « La prudence reste de mise et je pense qu’à court terme, nos voyages se limiteront à l’Europe et pas plus loin », jugeait-il.

Mais ça, c’était avant la deuxième vague de Covid-19. Il semble donc bien que cette reprise épidémique ait pesé dans ses projets. Dans tous les cas, il ne repartira pas en voyage, du moins pendant un bout de temps, pour préférer assurer plutôt la présentation de « Quel temps ». Le journaliste a également promis de continuer de continuer ses reportages sur les projets belges positifs.