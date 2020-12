Pluie d’hommages pour le dernier JT de Jean-Pierre Pernaut (direct)

Le premier hommage lors de ce JT spécial est venu de Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier, présents en direct depuis le Puy du Fou, où aura lieu la centième élection de Miss France samedi soir. « Vous êtes notre héros. Pour tout cela, on vous dit merci », s’est exprimé Jean-Pierre Foucault, avant de laisser les candidates Miss France applaudir le présentateur du JT.

Anne-Claire Coudray, Gilles Bouleau et Evelyne Dhéliat sont ensuite entrés en scène, interrompant les remerciements des Miss. La présentatrice météo, émue de dire au revoir à Jean-Pierre Pernaut, a offert une météo personnalisée à son collègue. Les reporters de TF1, qui se sont rendus dans la région d’Amiens d’où est originaire « JPP », ont rencontré des téléspectateurs fans du présentateur. « Je t’aime Jean-Pierre », « Il va nous manquer, c’est un rude gaillard », « Jean-Pierre président », etc : des messages qui ont beaucoup ému le mari de Nathalie Marquay.

Les larmes aux yeux, Jean-Pierre Pernaut a également reçu des messages d’amis et de proches, rassemblés dans la salle des fêtes de Quevauvillers, où il a grandi. Dany Boon a ensuite fait une apparition en vidéo sur le plateau, avec un accent ch’ti. « Qui va donner des nouvelles de la France profonde ? Qu’est-ce qu’elle va regarder ma mère à midi ?! », a lancé le comédien à son ami, avant de le remercier sincèrement pour son travail. Plus tard, Mathilde Seigner, grande fan du 13h de TF1, a également diffusé un petit message vidéo lors de ce JT.

« Une institution »

Retour en arrière ensuite pour « JPP », quand Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray ont diffusé un extrait du tout premier 13h de leur ami. Le tout premier d’une longue histoire, car il en a présenté plus de 7.000, « ce qui fait 4160 heures d’antenne », a souligné Anne-Claire Coudray. Des heures d’antenne mais surtout de proximité avec les Français. Une proximité à laquelle tenait Jean-Pierre Pernaut, qui a construit petit à petit une équipe de correspondants régionaux autour de lui. Plusieurs d’entre eux, en direct sur le terrain, sont revenus sur leur expérience aux côtés du présentateur de 70 ans. « Rassure-toi, on va continuer de humer l’air du temps et de raconter la vie des gens, car c’est que tu nous appris », a témoigné l’une d’entre eux. Tour à tour, ils se sont succédés à l’antenne, seuls ou entourés de téléspectateurs venus rendre hommage à leur présentateur favori, depuis Marseille, Ajaccio ou encore le pied du mont Blanc.

Des téléspectateurs qui n’ont pas tari d’éloges à propos de « JPP » : « Il fait un peu partie de la famille », « C’est une institution », « C’est le repère de la journée », « C’est le numéro 1 », « Il m’a donné envie d’être sur les routes, les routes de la France profonde », « Une encyclopédie de la télévision », « On a l’impression qu’il nous parle à nous », « Les mauvaises nouvelles, on les accepte mieux quand c’est lui qui les annonce ». « Ça me va droit au cœur », a commenté « JPP », très touché par tous ces témoignages.

C’est ensuite la famille du présentateur emblématique qui a débarqué sur le plateau de TF1 : Nathalie Marquay, sa femme, ainsi que ses deux enfants et son petit-fils.