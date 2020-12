Audiences hors-normes pour le dernier JT de 13H de Jean-Pierre Pernaut

Une page de l’histoire de la télé s’est tournée ce vendredi 18 décembre. Après 33 ans, Jean-Pierre Pernaut a en effet présenté son dernier JT de 13H sur TF1. Grâce à son franc-parler, son professionnalisme, son amour des régions et du journalisme de proximité, le présentateur a marqué le paysage audio-visuel. Très apprécié des téléspectateurs, il avait même été élu personnalité télé préférée des Français. Après avoir présenté 70000 JT, Jean-Pierre Pernaut a eu droit à un hommage très particulier.

Il avait débuté son journal de manière traditionnelle, mais il a rapidement été rejoint en plateau par Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray. Pendant plus d’une heure, les hommages et souvenirs se sont multipliés. L’émotion était au rendez-vous. Tout comme la personnalité du présentateur emblématique de TF1, les audiences de ce dernier JT se sont révélées hors-normes. Le journal de 13H de ce vendredi 18 décembre a en effet être suivi par 8,13 millions de téléspectateurs, ce qui représente une part d’audience de 59 % sur l’ensemble du public et de 52,6 % sur les femmes responsables des achats de moins de cinquante ans (FRDA-50), rapporte Pure Médias. Des performances qui n’avaient plus été enregistrées depuis juillet 2006 en part d’audience et août 2007 en nombre de téléspectateurs.

En plus de ce final en apothéose, les journaux de la mi-journée de la semaine entière ont été particulièrement suivis, avec une part d’audience de 45,2 % sur les individus de quatre ans et plus. Après la JT, un documentaire consacré à la carrière du journaliste a également été diffusé sur TF1, « Jean-Pierre Pernaut, une histoire de la télévision française ». Celui-ci a attiré 3.12 millions d’intéressés, ce qui représente 33,9 % de part du marché sur la tranche entre 14h32 et 15h35. Marie-Sophie Lacarrau, qui prendra la succession de JJP à partir du 4 janvier prochain fera-t-elle aussi bien ?