À la télé ce soir: «Élection de Miss France 2021» ou «Ducobu 3» (vidéos)

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Billy Elliot », à 20H05 sur TIPIK – trois étoiles

de Stephen Daldry (2000)

Le cinéma social britannique dans ce qu’il a de plus valorisant et contrasté. Dramatique mais pas pessimiste, aussi proche de la réalité que du rêve, et du rock que du classique, comme en témoignent les enchaînements de T-Rex et Tchaïkovski. Multi applaudi partout et méritoirement, le titre fut aussi le tremplin pour le jeune Jamie Bell (futur Tintin de Spielberg), pour Julie Walters (qui deviendra la mère de Ron dans les « Harry Potter »), et pour l’auteur du Dorset dont tous les films sortis depuis sont des chefs d’œuvre : « The Hours », « The Reader », « Extrêmement fort et incroyablement près » et « Favelas ».

« Le voyage du Dr Dolittle (1re TV) », à 20H30 sur BE 1 – trois étoiles

de Stephen Gaghan (2020)

Action, suspense et humour s’enchaînent dans un festival de séquences cocasses à souhait, grâce à une parfaite maîtrise de l’image de synthèse. Difficile voire impossible de résister au charme de ce simplement « Dolittle » en VO produit par Robert Downey Jr lui-même.

« Indochine », à 20H35 sur LA TROIS – trois étoiles

de Régis Wargnier (1991)

Cet « Out of Africa » en version franco-asiatique séduit toujours autant par son ampleur scénographique, son romantisme lyrique et sa toile de fond historique. Un grand classique avec à son palmarès cinq Césars et l’Oscar du meilleur film étranger.

« Flashdance », à 20H15 sur PLUG RTL – deux étoiles

d’Adrian Lyne (1983)

L’ambiance devenue très rétro de cet énorme succès de l’époque distille aujourd’hui un charme surprenant et même un contenu prémonitoire. Précision : les spectaculaires numéros de l’héroïne (une Jennifer Beals préférée à Demi Moore !) sont en réalité exécutés par Marine Jahan, une danseuse… très « pro ».