Marion Bartoli est maman pour la première fois (photos)

Carnet rose chez les sportifs ! Marion Bartoli, lauréate de Wimbledon en 2013, et son mari Yahya Boumediene, footballeur professionnel originaire de Liège, viennent en effet d’annoncer la naissance de leur première fille. Un bébé né le 18 décembre, et prénommé Kamilya. « Nous sommes les parents les plus heureux du monde, nous remercions Dieu pour ce magnifique cadeau », a confié Marion Bartoli à ses nombreux abonnés sur Instagram au lendemain de l’arrivée de sa petite fille. Elle a également publié deux photos du bébé et de la petite famille au complet.

L’ex-star française du tennis s’est mariée avec le footballeur belge il y a plusieurs mois, dans la plus grande discrétion. Après avoir vécu une relation toxique avec un autre homme, Marion Bartoli semble donc enfin avoir retrouvé le bonheur auprès de Yahya Boumediene.