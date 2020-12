Ce 21 décembre, un phénomène rarissime va se produire dans le ciel

Même si l’on s’apprête à vivre des fêtes de fin d’année bien particulière, la magie de Noël opérera tout de même. Et dès ce lundi 21 décembre. Dans la fin d’après-midi, aux alentours de 17h, se produira en effet dans le ciel un phénomène très rare.

Les planètes Jupiter et Saturne seront extrêmement proches, et vues de la Terre, elles auront l’air de ne former qu’un seul astre. Un tel rapprochement entre les deux plus grosses planètes du système solaire n’a plus eu lieu depuis 1623. Mais à cette époque, le phénomène n’a pas pu être observé à l’œil nu. Il faut donc remonter à l’année 1226 pour retrouver un tel événement visible à l’œil nu depuis la Terre, rapporte le magazine Sciences et Avenir.