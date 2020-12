À la télé ce soir: «I Love You Coiffure» et «Le meilleur pâtissier»

Les plus grands sketchs cultes de Muriel Robin prennent vie pour la première fois dans une fiction événement unique en son genre, réalisée et interprétée par Muriel Robin, avec la participation d'une cinquantaine de personnalités prestigieuses venues partager à ses côtés l'affiche le temps d'un rôle. « Le salon de coiffure », « L'addition », « Le mariage », « La réunion de chantier », « La veste », « Le répondeur », « Sacha ». Pour la première fois, ces sketchs que nous connaissons par cœur sous la forme de one-woman show sont adaptés dans une seule et même fiction et mis en scène dans des décors naturels où de nombreux personnages secondaires en chair et en os donnent la réplique à Muriel Robin.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« L’homme qui n’a pas d’étoile », à 20h55 sur Arte - Trois étoiles

L’excellent western qui en inspirera deux autres, « Les grands espaces » de William Wyler et « La vallée de la poudre » de George Marshall, tous deux sortis trois ans plus tard. Jack Elam et Lee Van Cleef apparaissent furtivement. Superbe générique chanté par Frankie Laine.

« L’as des as », à 21h05 sur France 3- Trois étoiles

Jean-Paul Belmondo a lui-même coproduit le film au détriment de son cachet initial et a choisi de ne pas le présenter à la horde critique hexagonale, incarnée de façon expiatoire par la regrettée Marie-France Pisier. Une comédie d’action luxueuse et entièrement tournée sur les lieux du récit évoquant l’Allemagne nazie d’avant-guerre et les JO de Berlin.

« Rogue One : A Star Wars Story », à 20h00 sur Club RTL - Deux étoiles

Après « Le retour de la Force » et… de la vieille garde pour l’« Épisode VII » qui a crevé le plafond des deux milliards de dollars de recettes mondiales, c’est un nouveau flash-back qui s’opère avec le pilote d’une nouvelle trilogie initiée par l’auteur britannique du dernier « Godzilla ». Comme on est… à nouveau retourné en arrière, Dark Vador réapparaît derrière le vétéran James Earl Jones, et on a même réussi à ressusciter en « capture motion » Peter Cushing disparu en 1994 ! C’est sombre et dénué d’humour. Bref, c’est bien dans l’air du temps…

« Les animaux fantastiques 2 : les crimes de Grindelwald », à 20h25 sur La Une - Deux étoiles

Après son excellent pilote de 2016 à plus de 800.000 dollars, ça coince un peu, arithmétiquement, pour la nouvelle saga de J.K. Rowling désormais sur une pente savonneuse avec le quart des recettes en moins pour son numéro 2 s’achevant sur un match nul dont l’épilogue est… de toute façon reporté au suivant. Tièdement reçus de l’autre côté de l’Atlantique, ces « Crimes » ont en revanche fait un tabac en France, c’est-à-dire là où le film a été tourné. Si l’on se perd un peu trop en minauderies, le côté kitsch de la reconstitution de bord de Seine est très plaisant et le fait que la plus sympa des « bébêtes » soit au bout du compte un authentique ornithorynque vaut un sacré clin d’œil.