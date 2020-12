Voici pourquoi il sera difficile de voir la conjonction de Saturne et Jupiter ce soir

L’événement ne s’est plus produit depuis le XVIIe siècle. Encore mieux : il n’a plus connu une telle ampleur depuis 1226. Nombreux sont donc les curieux à vouloir observer ce soir l’alignement de Jupiter et Saturne avec la Terre, ce qui devrait faire apparaître un point dans le ciel surnommé « l’Etoile de Noël ». Oui, sauf qu’assister à ce moment historique risque d’être pour le moins compliqué, au moins dans une bonne partie de l’Europe de l’Ouest.

Foutu pour 2020 ?

En effet, pour observer cette « grande conjonction » des deux plus grosses planètes du système solaire, encore faut-il ne pas être gêné par un obstacle implacable : le mauvais temps. Or que ce soit en Belgique ou dans de nombreuses zones de l’Europe de l’Ouest, une grande dépression météorologique recouvre toute la région. Seule la Provence ainsi que certaines régions d’Espagne, du Portugal et d’Italie sont épargnées. Pire : la Belgique se situe au beau milieu de cette mer de nuages.

Alors que le soleil se couchera, les pluies se décaleront vers l’est, mais elles ne devraient pas pour autant laisser place à un ciel dégagé. Pour maximiser ses chances, il vaudrait encore mieux aller vers la côte belge, mais là aussi la messe semble être dite. Donc à moins de partir très vite en direction de la Méditerranée, le rendez-vous avec Saturne et Jupiter sera très probablement raté.