Noël en Floride: gare au froid et… aux pluies d’iguanes

« Des températures très froides sont attendues pour Noël, entre 0 et 4ºC, avec de possibles chutes d’iguanes. Faites attention et restez au chaud ! », ont mis en garde lundi les services météorologiques de Miami et du sud de la Floride sur Twitter. Les habitants du « Sunshine State » devront donc troquer leurs tongs et shorts, pour un accoutrement plus chaud tout en scrutant le ciel pour ne pas se prendre un lézard congelé sur la tête.

Quand la température chute sous les 4ºC, les iguanes qui ont le sang froid, peuvent rester immobiles et tomber des arbres, expliquent les météorologues. Les reptiles ne meurent pas de froid mais se remettent à bouger lorsque les températures remontent. Le danger est réel, étant donné la forte population de cette espèce invasive en Floride qui dévaste la flore locale.

L’année dernière, les autorités locales ont ainsi appelé les citoyens à tuer dès que possible tous les iguanes qu’ils apercevaient, de préférence sans cruauté. En 2018, l’État du sud-est du pays avait déjà connu des pluies d’iguanes en raison d’une vague de froid, ce qui avait étonné la population. Certains habitants avaient essayé de réchauffer les grands lézards avec des couvertures, les avaient ramenés chez eux ou dans leur voiture, ce que les autorités déconseillent fortement. Une fois décongelés, ces reptiles peuvent essayer de se défendre et devenir agressifs.

AFP