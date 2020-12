À la télé ce soir: «Les visiteurs» ou «Les nouvelles aventures de Cendrillon» (vidéos)

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Les visiteurs, à 20h30 sur RTL-TVI - Trois étoiles

de Jean-Marie Poiré (1992)

« Pouah, ça puire », « Ma fillotte », « Marauds ! »… « Okéééé », le triomphe de cette comédie à cent pour cent originale fut totalement mérité. La suite fut jugée moins drôle, la saga perdant une fortune avec son adaptation américaine qui retarda le vrai numéro 3 alias « La Révolution » de 2016, en attendant un éventuel numéro 4 devant se dérouler à l’époque des « Grande vadrouille » ou de la « 7e compagnie »…

L’opération Corned Beef, à 22h10 sur RTL-TVI - Trois étoiles

de Jean-Marie Poiré (1990)

On rit beaucoup et parfois même jusqu’aux abdominaux grâce à cette comédie d’espionnage mettant déjà en scène le duo Reno-Clavier deux ans avant le triomphe des « Visiteurs » du même réalisateur. Outre les cascades automobiles plus hilarantes les unes que les autres, on redécouvre avec une certaine stupeur la Valérie Lemercier de l’époque, qui jouait systématiquement la gourde de service avec un naturel confondant. Quelle métamorphose depuis !

L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux, à 20h00 sur Club RTL - Deux étoiles

de Robert Redford (1998)

Jeune figurante déjà vaguement aperçue dans plusieurs nanars pour ados, Scarlett Johansson n’avait que treize ans lors du tournage de cet émouvant drame intimiste confirmant une fois de plus le flair de son auteur lorsqu’il se donne la peine de passer derrière la caméra. Quelle carrière depuis !

Elysium, à 20h35 sur Tipik - Deux étoiles

de Neill Blomkamp (2013)

Matt Damon a pris du poids et des muscles pour affronter… à distance une Jodie Foster décidément plus sexy que jamais dans ce film de pure science-fiction post-crépusculaire dû à un néo-spécialiste du genre, le réalisateur sud-africain de « District 9 ». La mise en scène est totalement maîtrisée à tous les niveaux et donc très efficace.

Les nouvelles aventures de Cendrillon, à 21h05 sur TF1 - Deux étoiles

de Lionel Steketee (2017)

Le plus drôle dans cette… nouvelle adaptation du célèbre conte de Charles Perrault, c’est de voir Marilou Berry dans le rôle de l’héroïne et sa mère biologique Josiane Balasko dans celui de la marâtre.