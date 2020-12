Andrew encore plus dans la tourmente

Le profil bas, une attitude qu’Andrew ne quitte décidément pas : écarté de la scène publique par la Reine, persona non grata lors de certains événements... Les retombées de son implication dans l’affaire Epstein continuent de faire des ravages. Ci-dessous, Peter Nygard, arrêté pour agressions sexuelles et proxénétisme, notamment. Le duc York a séjourné sur son... île privée en 2000. - BelgaImage

Le confinement n’a pas que des mauvais côtés. C’est probablement ce que se dit le prince Andrew qui ne devra pas subir les regards assassins de sa mère et de ses proches entre la dinde et le sherry. Depuis son implication dans l’affaire Jeffrey Epstein, la vie du Prince a considérablement changé. Écarté de la scène publique par la Reine, persona non grata lors de certains événements – il lui a même été « conseillé » de ne pas apparaître sur les photos de mariage de sa fille –, Andrew essaie de faire profil bas. Mais c’est compter sans l’actualité…...