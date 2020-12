Traqué par des chasseurs, un chevreuil tente de se réfugier sur un parking de supermarché: la scène qui scandalise la toile (vidéo)

C’est une scène qui ne devrait pas se dérouler hors des limites réservées à la chasse : et pourtant, ce samedi 19 décembre vers 10h30, une battue organisée en Moselle a terminé sa course sur le parking d’un supermarché de Basse-Ham. La séquence, filmée par quelques clients incrédules puis diffusée sur les réseaux sociaux, a bel et bien eu lieu, comme le révèle Le Républicain Lorrain.

Sur les images – qui peuvent choquer –, on aperçoit un chevreuil traqué par des chasseurs et blessé qui trouve refuge sous une dizaine de chariots sur le parking d’un supermarché. La bête est à bout de souffle et tétanisée alors qu’un chien de chasse était à ses trousses. Les chasseurs, eux, ne sont alors pas encore présents sur les lieux. C’est la direction du supermarché qui les a avertis de la scène en cours en appelant le numéro présent sur le collier du chien.

Quand les chasseurs arrivent sur place, ils récupèrent leur chien. Mais aussi leur butin : ils sont repartis avec le chevreuil encore vivant dans leur 4x4, tandis que des clients tentaient en vain de sauver l’animal, comme l’épingle le Huffington Post. Ce qui est sûr, c’est que la séquence n’a laissé personne indifférent sur les réseaux sociaux. Les associations de défense des animaux et de nombreux internautes ont rapidement réagi, dénonçant notamment une vidéo « abominable ».