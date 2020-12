Honda Forza 750: vous avez dit magique?

Au cœur de la bête, le bicylindre parallèle hérité du X-ADV et de l’Integra. Il s’en distingue néanmoins par de nombreuses évolutions lui faisant gagner près d’un kilo et demi sur la balance, mais aussi, et surtout, quelque 58,6 ch à 6.750 tr/min et 69 Nm à 4.750 tr/min. Notons que ce Forza peut être bridé A2. Le petit mot magique « Forza » apporte au remplaçant de l’Integra une qualité perçue en progression et un équipement enrichi. Le tablier redessiné renforce l’appartenance au monde « Forza », les rétroviseurs migrent sur l’habillage, l’accueil à bord, impérial,...