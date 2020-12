Honda suspend sa production au Royaume-Uni

Les ports britanniques qui traitent les containers comme Felixstowe, Southampton et London Gateway sont débordés à cause de l’afflux exceptionnel de commandes en ligne. Conséquence inattendue, l’usine Honda située à Swindon, là où est fabriquée la Civic, est à l’arrêt par manque de pièces détachées ! « Nous surveillons la situation avec la volonté de reprendre la production aussi vite que possible », a déclaré Honda dans un communiqué. Pour rappel, le constructeur nippon a décidé de fermer cette usine l’année prochaine suite au Brexit, entraînant ainsi la suppression de plus...