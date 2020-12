Euromillions: le gagnant français des 200 millions révèle qu’il va aider les hôpitaux grâce à ce jackpot

Le vainqueur de l’Euromillions, plus riche de 200 millions d’euros depuis peu, est un homme généreux. Le Français, « particulièrement sensible à la santé », va créer une fondation dans laquelle il compte injecter « plusieurs dizaines de millions » d’euros, comme le révèle Le Parisien. Il va ainsi faire un énorme don aux hôpitaux, alors que la crise sanitaire continue de faire rage.

En plus de ce généreux choix, cet ancien cadre du Sud de la France n’entend pas changer de vie malgré le jackpot rempoté. Il va faire des travaux dans sa maison et n’entend pas quitter son domicile pour une luxueuse villa. Il va offrir une nouvelle voiture à sa fille et entend « aider des proches qui en ont besoin ». Le chanceux conclut :

« Quand l'argent tombe du ciel, il faut en faire quelque chose et aider ceux qui n'ont pas autant de chance. Sinon, ça n'a pas de sens ».