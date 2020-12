En Chine, la star de la musique aux millions de fans mais… qui n’existe pas (vidéo)

Comme elle, 31 autres « candidats » participent à ce télé-crochet musical très particulier, où ils affrontent grâce à la magie de l’incrustation numérique un jury de trois professionnels -- en chair et en os, eux. Lancée cette année, « Dimension Nova » est regardée en ligne par des millions d’internautes à chaque émission. Elle surfe sur le phénomène, né au Japon mais désormais populaire ailleurs en Asie, des « idoles », ces jeunes chanteurs ou chanteuses enjoués à l’image inoffensive, soutenus par un intense marketing afin d’obtenir un maximum de fans.

Selon ses producteurs, « Dimension Nova » est le premier télé-crochet au monde à mettre en scène des candidats virtuels. Contrairement aux vraies stars, « on ne connaît pas leur vie de tous les jours, donc ils alimentent davantage l’imagination », déclare à l’AFP Liu Jun, un jeune homme de 28 ans fan d’Amy. « Une idole virtuelle est indestructible. Du moment que son image est là, elle reste dans ton cœur pour toujours », explique-t-il en référence à son idole, dont il a assisté à une dizaine de concerts et d’événements avec des centaines d’autres spectateurs aussi réels que conquis. Lors de l’un d’entre eux, Liu Jun a pu « discuter » avec elle via un écran géant. Et une imprimante distribuait des « autographes » de la star.