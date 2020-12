À la télé ce soir: «Un éléphant, ça trompe énormément» ou «Mamma Mia!» (vidéos)

Les étoiles de Dominique Deprêtre

West Side Story, à 20h45 sur La Trois – Quatre étoiles

de Robert Wise et Jerome Robbins (1960)

Un demi-siècle plus tard, la partition jazz-rock-classique de Leonard Bernstein reste unique, comme l’ambiance de cette tragédie musicale aux dix Oscars tirée de Shakespeare. Mise à part Natalie Wood, tragiquement disparue en 1981, le gros de la troupe est toujours là. Contrairement à George Chakiris (86 ans) qui s’est retiré depuis vingt ans, Russ Tamblyn (86 ans ce 30 décembre) et Richard Beymer (82 ans) sont restés actifs à la télé. Quant à Rita Moreno, elle vient de fêter ses 89 ans après être apparue dans le remake de Steven Spielberg dont la sortie est reportée à décembre 2021 !

Very Bad Dads 2, à 20h00 sur Club RTL – Trois étoiles

de Sean Anders (2017)

L’arrivée de Mel Gibson et John Lithgow dans les rôles des pères de Mark Wahlberg et Will Ferrell apporte un « plus » indéniable à cette comédie dont les meilleurs gags sont visuels et centrés sur les irrésistibles gaffes du dernier nommé, parfaitement dans son élément. La séquence des guirlandes en particulier est fa-bu-leuse ! Un peu trop de bons sentiments, certes, mais zéro vulgarité. Une belle exception dans la production US contemporaine.

Les traducteurs (1re TV), à 20h30 sur BE 1 – Trois étoiles

de Régis Roinsard (2019)

L’auteur du mémorable « Populaire » abandonne la comédie rétro-kitsch pour un vrai thriller ancré dans les milieux de l’édition pris dans l’étau d’un maître chanteur du piratage… Une sorte de huis clos à la « Taupe » de John Le Carré dont l’énigme tient la route jusqu’au dénouement final à rebondissements et au grand dam d’un Lambert Wilson autoritaire.

Fanfan la Tulipe, à 20h55 sur Arte – Trois étoiles

de Christian-Jaque (1952)

Si le remake de début de siècle avec Vincent Perez, Penélope Cruz et Didier Bourdon ne manquait pas d’allure, la version originale primée à Cannes et à Berlin reste toujours un film culte, grâce au charme éternel de Gérard Philipe et de sa comparse Gina Lollobrigida, qui a fêté ses 93 ans début juillet dernier. Le texte de Henri Jeanson reste impayable !

Dalida, à 23h00 sur La Une – Trois étoiles

de Lisa Azuelos (2016)

La ressemblance d’une aspirante actrice romaine de 32 ans nommée Sveva Alviti avec la « prima donna » de « Gigi l’amoroso » est hallucinante ! Le récit non chronologique y gagne naturellement en crédibilité. Ce biopic est une belle réussite.