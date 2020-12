Le petit secret de la dame de fer

Monument le plus rentable et le plus fréquenté au monde, symbole métallique de toute une nation, admirable flèche sans laquelle le ciel parisien ne serait plus rien, je cite : la tour Eiffel. Du nom de son inventeur ? Eh bien non, même si sans la modernité et le génie managérial de Gustave Eiffel, cet homme hors du commun, le Champ-de-Mars n’aurait jamais été chevauché par cette flamboyante amazone. Rebroussons chemin jusqu’à la genèse de cette aspiration pharaonique. Nous sommes en 1884, le Tout-Paris s’ingénie en vue de dénicher la perle qui viendra éblouir l’Exposition...