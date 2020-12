Un royal sapin so british

Au même titre que la bûche pour certains, le sapin est l’un des éléments les plus associés aux fêtes de Noël. Chaque année, il se pare de ses plus jolies guirlandes pour réchauffer et décorer les intérieurs. Une tradition qui a diverses origines et dont certaines familles royales se sont faites les ambassadeurs les plus réputés. C’est à partir du XVIe siècle que les Alsaciens et d’autres peuples germaniques décorent leur demeure de branches de sapins à l’arrivée des fêtes. Un choix qui se porte vers une plante qui ne perd pas ses feuilles en hiver et permet une touche de verdure. Cet usage...