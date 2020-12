Le jeu de société «Corona» inventé par une famille allemande connaît son petit succès (vidéo)

Profitant de leur temps libre, les sœurs Schwaderlapp ont imaginé un jeu de société qui s’est développé au gré de l’évolution de la pandémie, comme le révèle le Huffington Post . Après plusieurs mois de travail, le projet est désormais bouclé. Et les règles sont connues. Les joueurs sont munis de différentes cartes et leur but est de remplir une mission : composer un chariot avec la liste de courses demandée par un voisin qui ne peut pas sortir de chez lui car il est à risques.

Bien sûr, le parcours est semé d’embûches : quarantaine obligatoire, pâtes ou papier toilette en rupture de stock et autres joyeuseté de la société au temps du Covid-19. Toujours est-il que ce jeu de plateau n’est pas resté cantonné à la famille Schwaderlapp. Le père, Benedikt, a flairé le bon coup en commercialisant le jeu de société créé par ses enfants. Il s’est associé à un artiste qui a conçu les cartes et le plateau. Pour l’heure, « Corona » a été vendu à plus de 2.000 exemplaires. Et si ça ne s’arrêtait pas là ?