Testé pour vous: Oppo Watch 46 mm (Wi-Fi)

En 2020, la Belgique a découvert Oppo et ses smartphones. La marque chinoise, ambitieuse, n’entend ni se limiter à une seule catégorie de produits ni se fondre dans la masse. Cette montre connectée en est un bel exemple. Tout en épousant un design qui évoque clairement l’Apple Watch, elle tourne sous le Wear OS de Google et se positionne dès lors surtout face aux produits de Fossil, Huawei, Samsung, etc. Mais pour la plupart, ces marques ont choisi un écran circulaire. Oppo a préféré un format rectangulaire (46 x 39 mm) qui offre un look bien plus typé smartwatch. Point positif : la...