Sur la BBC, un journaliste filmé par erreur bâille en direct et fait le buzz (vidéo)

Un retour en plateau qui n’est pas prévu et c’est le buzz assuré. Ce dimanche 20 décembre, la BBC diffusait un reportage où l’on pouvait entendre une personne jouer de la cornemuse. Soudain, le journaliste Ben Brown apparaît par erreur à l’écran. Il s’en rend compte, mais c’est déjà trop tard : le Britannique vient de bâiller à l’antenne et en direct, comme l’épingle RTL.

Rien de bien grave, évidemment. Mais la séquence a de quoi faire sourire. Diffusée sur Twitter, la vidéo de « l’incident » cartonne et compte déjà plus d’un million de vues. « On dirait que la fatigue du niveau 4 atteint les présentateurs de BBC News », écrit une internaute en référence au renforcement des règles mises en place par la Grande-Bretagne pour lutter contre une nouvelle souche de coronavirus.