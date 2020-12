En Malaisie, l’idée géniale d’un couple qui se marie devant 10.000 invités ... en respectant les règles sanitaires

En Malaisie, les règles sont strictes : les mariages sont autorisés si le nombre de personnes présentes pour cette belle occasion ne dépense pas vingt. Compliqué dès lors d’organiser de larges festivités, dans un pays qui compte pour l’heure 95.000 cas de Covid-19 pour un peu plus de 400 morts, comme le note Slate . Nos confrères racontent qu’un mariage a néanmoins pu réunir 10.000 invités. Et les gestes barrières ont pu être respectés : une prouesse.

Tengku Muhammed Hafiz et Oceane Alagia n’entendaient pas se marier en petit comité. Le fils de l’homme politique malaisien Tengku Adnan Tengku Mansor et celle qui est désormais son épouse ont dû gruger. La cérémonie a eu en extérieur devant un bâtiment gouvernement de la ville de Putrajaya. Le couple se tenait là et a organisé un mariage comme s’il s’agissait d’un drive-in. Les invités défilaient pour les féliciter : mais ils étaient dans leur voiture, confinés derrière leur vitre tantôt relevée tantôt abaissée.