Incroyable succès pour un pêcheur de coquilles Saint-Jacques sur les réseaux sociaux (vidéo)

Si les vendeurs de coquilles Saint-Jacques voulaient une bonne visibilité pour les fêtes de fin d’année, c’est réussi ! Et pour cela, pas besoin de payer bien cher pour s’afficher avec une publicité de quelques secondes juste avant l’émission du prime time. Non, il suffit en fait de montrer au public… Tomy, un pêcheur breton. Après un reportage de France 2 fait sur son travail avec les coquilles Saint-Jacques près de Saint-Malo, il est véritablement devenu l’ambassadeur du mollusque dans le pays. La cause : un tsunami de réactions très positives d’internautes à son sujet.

Des réactions qui ont même surpris France Télévisions

Mais que l’on ne s’y trompe pas : ce qui a ému les spectateurs, ce n’est pas tant la technique de pêche écologique de Tomy, mais une scène en particulier. Car au début du reportage, on le voit torse nu, s’occupant de ses coquilles dans un entrepôt. « Il est huit heures du matin, il fait huit degrés dehors et vous êtes torse nu, vous ? », demande le journaliste. « Ah oui, mais les bras dans l’eau jusqu’aux épaules, on n’a pas trop le choix », répond le pêcheur qui laisse ainsi paraître sa musculature.

Et ce dernier point a visiblement eu beaucoup de succès. En même pas un jour, un million et demi de personnes ont regardé la seule vidéo de France 2 sur Twitter, sans compter les partages qui ont fleuri tout autour. « Je veux me réincarner en coquillage. Maintenant », commente par exemple une femme. « Est-ce que Tomy peut venir me pêcher un de ces quatre par contre ? », dit un autre internaute.