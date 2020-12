Harry et Meghan s’engagent pour lutter contre la faim dans le monde

Jusqu’à maintenant, Harry et Meghan avait promis un engagement humanitaire mais sans donner plus de détail. Maintenant, ils sont passés à la vitesse supérieure ! C’est ainsi que ce dimanche, le couple princier a annoncé le lancement de la première grande action de leur nouvelle fondation Archewell. Il s’agira de donner une aide alimentaire aux plus démunis et ce grâce à un système bien rodé de distribution.

« Se connecter avec notre humanité »

Selon le plan, il est question d’un partenariat entre Archewell et l’ONG World Central Kitchen qui donne des repas à la suite de catastrophes naturelles. Dans le cadre présent, il s’agira de créer plusieurs centres chargés de distribuer de la nourriture là où la famine fait rage. Pour l’instant, quatre implantations sont prévues pour cette collaboration entre les deux associations. Mais le projet ne s’arrête pas là puisqu’il est question que ces centres comportent aussi des espaces de prise en charge des mères et des enfants, des cliniques et des lieux dédiés à l’éducation. Selon Bloomberg, la première implantation sera située sur l’île de la Dominique, frappée par les ouragans réguliers des Caraïbes. La seconde devrait être à Porto Rico, également touché par les ouragans. Les localisations des deux autres centres ne sont pas encore connus.

Pour réaliser cette action, le couple princier s’associera plus étroitement avec le fondateur de World Central Kitchen, José Andrés. « La bonne santé de nos communautés dépend de notre capacité à nous connecter à ce que nous avons tous en commun: notre humanité. Le chef Andrés et son incroyable équipe du World Central Kitchen nous rappellent que même pendant une année aux épreuves inimaginables, il y a des gens incroyables qui sont volontaires et travaillent sans relâche pour se soutenir mutuellement. World Central Kitchen nous inspire », font savoir Harry et Meghan dans un communiqué.