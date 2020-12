Repas à base de pilules, piqûres, dépigmentation: l’autopsie édifiante de Michael Jackson

Nombreuses sont les personnes à se souvenir de l’endroit où elles étaient en juin 2009 lorsque la nouvelle de la mort de Michael Jackson est tombée. Le chanteur venait de succomber à un arrêt cardiaque provoqué par l’utilisation extrême de Propofol, un produit anesthésiant. Peu avant, son état de santé n’était clairement pas des meilleurs, mais le public ne savait pas à quel point il allait mal. C’est sur ce point que le « Daily Mirror » s’est attardé en révélant les résultats de son autopsie.

De nombreuses preuves de faiblesses physiques

D’après le tabloïd britannique, la star montrait de nombreux signes de fragilité. Lors de sa mort, il ne pesait plus que 55 kilos. Un fait qui semble plus logique quand on sait que les médecins ont constaté que le chanteur ne se nourrissait plus que de pilules. Le chanteur souffrait donc d’une anorexie flagrante, ne mangeant plus qu’un repas par jour avec un apport alimentaire réduit au minimum. De quoi l’affaiblir autant sur le plan physique que mental.

Ce n’est pas tout puisque sur sa peau, l’autopsie a établi que Michael Jackson présentait de très nombreuses traces d’injections. Il souffrait aussi de douleurs, que ce soit des tibias, des genoux ou du dos. Les médecins ont également établi qu’il était atteint de vitiligo, autrement dit d’une dépigmentation chronique de l’épiderme. A l’inverse, le chanteur avait coloré plusieurs parties de son corps : ses lèvres étaient tatouées en rose, ses sourcils et l’avant de son crâne en noir. Cela était notamment dû au fait que Michael Jackson avait brûlé ses cheveux lors d’un incident sur un tournage.