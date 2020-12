«District Z»: Arthur menacé de poursuites judiciaires pour les ressemblances avec «Fort Boyard»

Depuis, ALP, TF1 et Satisfaction n’ont pas souhaité répondre aux questions des médias à ce sujet. Plusieurs éléments tendraient toutefois à attester que ces différents acteurs sont aux prises sur la question. Une source du site Pure Médias assure ainsi qu’une réunion a eu lieu entre TF1 et ALP et que la relation entre les deux serait l’objet « d’extrêmes tensions ». Un fait dommageable s’il est attesté puisqu’ALP produit aussi « Koh-Lanta ». Satisfaction, de son côté, dénonce une campagne de « dénigrement » réalisée par des faux comptes Twitter à l’encontre de « District Z ». Olivier Minne, présentateur de « Fort Boyard », constate quant à lui des « similitudes d’épreuves » mais souhaite surtout un apaisement, voire rêve d’un « crossover où Passe-Partout slalomera entre les zombies pendant que Denis Brogniart et (lui) seront sur des poteaux ».