Les déboires de Christophe Dechavanne: l’animateur prend une décision radicale pour son avenir à la télévision

Sur Europe 1, l’homme de télé de 62 ans a confirmé que le fait d’avoir sa propre émission lui manquait. S’il a pris avec succès la casquette de producteur, il n’entend donc pas pour autant abandonné ses premières amours : « L’expérience ne nuit pas dans mon métier et je suis encore en pleine forme ». Et Christophe Dechavanne pose un ultimatum conséquence : « Je me donne encore trois ans pour me battre et ne pas baisser les bras. Je vais continuer à être une force de proposition. Si d’ici trois ans, je ne suis pas revenu à l’antenne, je dirai ça va, fuck ».

« J’ai un peu évolué »

Reste à comprendre pour Christophe Dechavanne n’obtient plus aucune plage à l’antenne de TF1. L’animateur a sa petite explication, qu’il a livrée à Pascale Clark : « Mais je rencontre encore plein de gens qui me trouvent formidable. Si j’étais diffuseur, je me prendrais. Peut-être que je paye aussi le fait de ne pas avoir été toujours facile à gérer pendant 25 ans. J’ai un caractère qui est ce qu’il est, je suis bienveillant mais aussi très exigeant dans mon travail. Et il y a des métiers où, quand tu es exigeant, tu peux passer pour un casse-couilles. La société étant de plus en plus compliquée, les gens veulent des choses de plus en plus lisses, fluides, sans aspérités, sans ennui… Un producteur autre que moi pourra être amené à penser que travailler avec Dechavanne, c’est compliqué ».

L’animateur a aussi expliqué quel type d’ambiance il aimerait trouver dans cette future et hypothétique émission. Il espère un programme « d’accueil » avec de la bonne humeur et des artistes. Mais aussi des inconnus qui souhaiteraient prendre la parole. Il note aussi son évolution au fil des ans : « Il faut juste que les gens comprennent que j’ai un peu évolué, je n’ai plus 50 ans, je n’ai plus un pétard à mèche dans les fesses comme avant mais je suis très dynamique. Je vois les choses avec calme et sérénité, ma vie privée est top. Si j’étais sur scène pour partager mon plaisir avec les gens qui me regardent, ce serait un kiff énorme parce que ça me manque. Peut-être que je parlais un peu trop. Aujourd’hui, la bienveillance, la sincérité et l’humour seraient les maîtres mots pour travailler à la télé ». Pour Christophe Dechavanne, il faut désormais espérer qu’un diffuseur soit sensible à son discours.