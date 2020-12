La reine Elizabeth et le prince Philip ont passé le réveillon à Windsor

La reine Elizabeth II et son mari le prince Philip Mountbatten ont passé le réveillon de Noël à Windsor sans les membres de leur famille, a indiqué ce vendredi 25 décembre un porte-parole du Palais britannique. Le discours de Noël de la reine sera diffusé vendredi à 16h00.

Le couple royal ne s’est pas rendu au château Sandringham, alors qu’il s’y rend depuis des décennies, pour y célébrer Noël avec sa famille. En raison de la pandémie de coronavirus, la famille royale a dû aussi, à l’instar de ses compatriotes, se limiter à sa bulle la plus proche.

Le prince Charles et son épouse Camilla ont passé le réveillon dans leur domaine de Highgrove House à Tetbury près de Bristol. Le prince William et Kate ont séjourné avec leurs enfants dans le comté de Norfolk alors que le prince Harry, son épouse Meghan et leur fils Archie se trouvaient à Santa Barbara.

Belga