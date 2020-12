Rétro 2020 du Soir mag: retour sur vos 10 articles préférés cette année

Qui dit fin de l’année dit top 10. Tout au long de l’année, chers lecteurs, vous avez pris le temps de lire les informations publiées sur notre site. Certaines ont retenu votre attention plus que d’autres. En cette fin du mois de décembre, c’est donc l’occasion pour vous de découvrir ce top 10… et d’éventuellement découvrir ces nouvelles que vous auriez manquées en cette année 2020 !

En juillet dernier, Pog a acheté une voiture qui n’a pas fait long feu. La vidéo de cet accident a fait le tour du web. C’est votre article préféré en 2020, et il faut dire que l’anecdote est plutôt insolite.

En novembre dernier, des touristes prennent du bon temps sur une plage des Canaries. Quand tout d’un coup, la falaise qui leur fait face s’effondre, provoquant une réelle panique. La séquence, filmée, s’offre une deuxième place dans ce classement.

3.Les internautes frappés par le comportement de Lola après le confort de Koh-Lanta : « Elle est malade ou quoi ? »

S’il fallait épingler une émission qui a cartonné autant à la télévision que sur la toile en 2020, ce serait évidemment « Koh-Lanta ». Les deux saisons de l’aventure de TF1 ont profité des confinements pour exploser en termes d’audiences. Et certaines informations liées au jeu animé par Denis Brogniart vous ont séduits !

4.« L’amour est dans le pré » : la production trompée par deux candidats (vidéo)

Au début du mois de novembre, on apprenait qu’un couple de l’émission de RTL-TVI avait grugé la production. La chaîne a eu la mauvaise surprise de découvrir que François et Laurence filaient déjà le parfait amour au moment de l’envoi des lettres et du speed-dating. Les tourtereaux avaient pourtant fait comme si de rien n’était face aux caméras…

5.En plein JT de TF1, Anne-Claire Coudray reçoit un émouvant message de sa grand-mère (vidéo)

Séquence émotion lors du 20h de la chaîne française quand la présentatrice de ce grand rendez-vous de l’information reçoit un message personnel à l’écran. La grand-mère d’Anne-Claire Coudray apparaît alors pour lui dire que tout va bien et qu’elle doit prendre soin d’elle. Un message qui vous avait bouleversés, chers lecteurs, alors que le confinement était en place depuis à peine un mois en avril dernier.

6.« Écœurée » : Florence Foresti claque la porte en pleine cérémonie des César (vidéos)

Tension lors de la cérémonie des César à la fin du mois de février. Roman Polanski reçoit le prix du meilleur réalisateur, ce qui provoque la colère de nombreux observateurs. Florence Foresti, qui animait la soirée, avait tout bonnement refusé de remonter sur scène pour clôturer la soirée.

7.Ce geste entre Donald Trump et sa femme lors du dernier débat n’est pas passé inaperçu sur Twitter (vidéo)

Il ne peut pas y avoir de top 10 cette année sans une incursion de celui qui sera bientôt l’ancien président des États-Unis. Ici, lors du débat face à Joe Biden en octobre dernier, l’ambiance ne semblait pas au beau fixe entre Melania et Donald. Cette séquence avait autant intéressé les internautes que vous, lecteurs.

8.Le Grand Cactus : Sarah Grosjean répond à Jérôme de Warzée

Dans l’émission de la RTBF, il y a eu une intense polémique en cette année 2020. La chroniqueuse avait été remerciée par les équipes de la RTBF. S’en étaient suivis des échanges tendus et par médias interposés entre Jérôme de Warzée et Sarah Grosjean.

9.« One World : Together At Home » : le petit couac lors de la prestation d’Angèle (vidéo)

La chanteuse avait participé au concert mondial organisé par Lady Gaga pour soutenir le personnel médical en pleine crise du coronavirus. Mais un léger couac s’était glissé au moment de présenter Angèle qui, pour l’occasion, n’était pas belge… Malaise !

10.EuroMillions : après avoir gagné près de 120 millions d’euros l’année dernière, un Britannique a tenu ses belles promesses

C’est une des belles histoires de l’année 2020. Elle se glisse in extremis dans ce top 10 et le conclut parfaitement : il faut bien des bonnes nouvelles. Ce Britannique a gagné le jackpot à l’Euromillions et a donc décidé d’honorer plusieurs promesses pour « rester fidèle à lui-même ».