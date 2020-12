À la télé ce soir: «La Grande Incruste» ou «Les comiques préférés des Français» (vidéo)

Pour les fêtes Laurence Boccolini a réuni le temps d'une soirée les comiques préférés des Français : tout au long de l'émission, elle embarque les téléspectateurs avec ses invités dans les coulisses du Palais des Sports pour faire vivre de l'intérieur ce show d'humour exceptionnel. L'occasion de retrouver les plus grands sketchs des stars du rire et des jeunes talents qui se sont illustrés en 2020

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Dragons 3 : Le monde caché (1re TV), à 20h30 sur BE1 - Trois étoiles

de Dean De Blois (2019)

La trilogie brillamment née avec le « pilote » en 3D de 2010 s’achève en fanfare avec ce dernier opus dont l’épilogue ne laisse aucune obligation de prolongation. Supérieur à son prédécesseur de 2014, ce savoureux pastiche des « Hobbit » a pourtant rapporté plus de 500 millions de dollars et réalisé plus de trois millions d’entrées en France juste avant le Covid.

Allô maman, ici bébé, à 20h05 sur Tipik - Deux étoiles

d’Amy Heckerling (1989)

Cette sympathique comédie romantique et très américaine constitue toujours un modèle en regard des mièvres productions contemporaines qui entendent perpétuer une tradition globalement en péril. La suite sous-titrée « C’est encore moi » de la même auteure est assez convenue, avec l’arrivée d’une petite sœur au sein du couple chamailleur toujours formé par Kirstie Alley et John Travolta, et on clôture avec « C’est Noël » de Tom Ropelewski, marqué cette fois par la présence d’un couple de chiens caricaturés de « La belle et le clochard ».

The Poison Rose, à 20h55 sur 13e Rue - Deux étoiles

de Francesco Cinquemani et George Gallo (2019)

Doublé par notre Thierry Hancisse, John Travolta incarne le détective au passé trouble de ce plaisant pastiche de film noir situé dans le Texas des « seventies ». Voix off et rebondissement de dernière minute, avec aussi Famke Janssen, Morgan Freeman et Brendan Fraser.

Denis la malice, à 22h35 sur AB3 - Deux étoiles

de Nick Castle (1993)

La seule présence de ce bon vieux Walter Matthau (disparu en 2000 à l’âge de 79 ans) et du truculent et toujours actif Christopher Lloyd (82 ans depuis octobre) de même que la BO de Jerry Goldsmith donnent du « coffre » à cette adaptation réussie de la célèbre bédé US.

Grease, à 20h15 sur Plug RTL - Une étoile

de Randal Kleiser (1978)

Sortie quelques mois après le mythique autant qu’assez basique « Saturday Night Fever », cette autre comédie musicale destinée à mettre en valeur les talents de danseur de John Travolta saute deux décennies en arrière et abandonne donc le disco pour retrouver l’ambiance plus joyeuse encore des fifties. À réserver aux amateurs du genre…