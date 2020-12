À la télé ce soir: «Waterworld» et «Paddington 2» (vidéos)

En 2500, la Terre est recouverte d’une vaste étendue d’eau que trouent, çà et là, des atolls artificiels et que parcourent d’immenses navires et des navigateurs solitaires. L’un d’eux, Mariner, aborde un atoll où il fait la connaissance d’un inventeur farfelu, d’une très belle femme et de sa fille…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« La grande illusion », à 21H05 sur C8 – 4 étoiles

de Jean Renoir (1937)

L’un des trois seuls ouvrages parlants sélectionnés parmi les « douze meilleurs films de tous les temps » lors de notre Expo 58 qui en sponsorisa la restauration en version intégrale. Coécrite par notre Charles Spaak (père de Catherine, frère de Paul-Henri et oncle d’Antoinette), une œuvre légendaire avec le trio Gabin-Fresnay-Von Stroheim et aussi Dalio (le futur « vrai » Rabby Jacob).

« Paddington 2 », à 21h05 sur France 2 – 3 étoiles

de Paul King (2017)

Dans un style complètement jubilatoire et totalement expansif, Hugh Grant succède à Nicole Kidman dans le rôle du « méchant » de service pour animer en fanfare cette suite au « blockbuster » franco-britannique apparu en 2014 d’après l’œuvre de Michael Bond.

« Chouans ! », à 21h05 sur ARTE – 3 étoiles

de Philippe de Broca (1988)

Inspirée par le roman (presque) éponyme de Honoré de Balzac, cette grande fresque historico-romantique due à l’auteur de « Cartouche » reste un très beau modèle du genre par son ambiance épique, ses décors et la musique de Georges Delerue, avec une distribution emmenée par Philippe Noiret et Sophie Marceau que se disputent le républicain Lambert Wilson et le royaliste Stéphane Freiss. À redécouvrir sans hésiter !

« Ready Player One », à 21h05 sur TF1 – 3 étoiles

de Steven Spielberg (2018)

L’adaptation du best-seller d’Ernest Cline débouche paradoxalement sur un récit futuriste à double étage majoritairement dominé par des ados et sur une kyrielle de références et clins d’œil à tous les genres cinématographiques, comme la DeLorean à portes papillon de « Retour vers le futur » et le « Stayin’Alive » des Bee Gees dans « Saturday Night Fever » ! De quoi satisfaire sans doute jeunes et moins jeunes, avec un « final » de très haut vol.

« La cité de la joie », à 15h05 sur La Une – 2 étoiles

de Roland Joffé (1992)

Tiré du roman de Dominique Lapierre – sans Larry Collins – publié en 1985, une œuvre certes débordante de bons sentiments et néanmoins injustement boudée à l’époque de sa sortie. Les fans des regrettés Patrick Swayze et… d’Ennio Morricone seront au rendez-vous.