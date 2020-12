Pour Noël, Mika donne un concert dans un hôpital parisien

Le chanteur Mika en est à son deuxième concert caritatif depuis le début de la crise covid. Ce mercredi, l’artiste et les cinq choristes du « Gospel pour 100 voix » réchauffaient les cœurs de patients atteints d’un cancer en interprétant des chansons de Noël au profit de l’association que le chanteur parraine, « Imagine for Margo – Children Without Cancer ». « Mercredi 23 décembre, je diffuserai en direct sur ma page Facebook un concert intime avec une chorale de chanteurs pour des enfants hospitalisés », avait-il annoncé.

Si « Do-ré-Mika-sol » était effectivement retransmis sur le célèbre réseau social, la performance avait bel et bien lieu au sein de l’hôpital parisien. Selon les informations de Purepeople.com, l’association aurait récolté plus de 7500 euros à l’heure d’écrire ces lignes sur un objectif total de 10.000 €.