Teyana Taylor dans le rôle de Dionne Warwick dans un biopic Netflix ?

La star de « I Say A Little Payer », Dionne Warwick se verrait bien incarnée par quelqu’un d’autre à l’écran. A 80 ans, la chanteuse souhaiterait en effet que Netflix planche sur un biopic et demande à l’auteur-compositrice-interprète, actrice et danseuse, Teyanna Taylor, d’incarner le rôle principal.

Teyana Taylor - Belgaimage