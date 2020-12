Meghan et Harry demandent la prolongation de l’accord Megxit

Le duc et la duchesse de Sussex paniquent à l’approche de la fin de l’accord Megxit, le 31 mars. Après s’être retirés en tant que membres de la famille royale en janvier 2020, le couple voudrait à présent prolonger l’accord Mexit de 12 mois et pouvoir continuer à être des membres de la famille royale non actifs tout en conservant leurs patronages, rapporte Gala.

D’après le Daily Mail, Harry et Meghan souhaiteraient revenir pour le 95ème anniversaire de la reine (le 21 avril) et le 100ème anniversaire du duc d’Edimbourg (le 10 juin) et négocier le contrat en face-à-face avec la famille royale.