Vivement 2021 après une année non érotique!

Vivement 2021 ! On fêtera le réveillon confiné.e et en petit comité mais on se réjouit pleinement de terminer cette année qui a fragilisé notre santé, notre moral, nos vies familiale, sociale et professionnelle, nos projets, nos rêves, nos évasions et nos amours. Le bilan érotique de 2020 n’est guère positif. L’année presque terminée a ébranlé nos désirs et atténué nos plaisirs, comme le suggère une nouvelle enquête. Moins d’orgasmes pour les femmes Menée en ce mois de décembre auprès de 24.000 personnes – 12.654 femmes et 11.233 hommes – par Gleeden (1) qui se présente comme le « premier site des rencontres extra-conjugales pensé par des femmes », l’enquête tend à montrer que pandémie, confinement et jouissance sont difficilement compatibles. Surtout pour les femmes ! Pas moins de 81 % des participantes confient avoir connu moins d’orgasmes cette année. Et quand elles sont en couple, 61 % des femmes disent leur moindre envie de faire l’amour avec leur partenaire et 54 % leur incapacité à atteindre l’orgasme.

Les pourcentages ne surprendront pas car l’orgasme a besoin de lâcher-prise. Difficile de jouir quand on est enfermée chez soi 24 heures sur 24 avec les enfants présents et qu’on a les soucis domestiques en tête (souvent mal partagés entre les deux parents). La charge mentale liée aux tâches ménagères et la présence des enfants ont d’ailleurs été invoquées par 48 % et 44 % des participantes.

Plus de masturbation pour les hommes Et même la masturbation n’a pas été au rendez-vous puisque 58 % des femmes disent s’être moins caressées cette année. Les hommes par contre n’ont pas hésité à profiter des journées de confinement pour se masturber puisqu’ils sont 72 % à confier avoir davantage connu ce plaisir solitaire et 63 % ont consulté davantage de sites pornographiques et 41 % ont dialogué avec des inconnues plus fréquemment qu’en 2019.