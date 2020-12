À la télé ce soir: le retout de «The Voice» et «Sherlock Holmes»

L’émission de divertissement phare de La Une, animée par la toujours pétillante Maureen Louys, est de retour pour une 9e saison ! C’est un casting de coachs de haut vol que The Voice Belgique a réuni, un quatuor totalement inédit et 100% BELGE. Un banc réussissant l’équilibre parfait entre l’expérience de notre coach valeur sûre, de retour pour une nouvelle saison, BJ Scott, le charisme d’une des plus belles voix soul du royaume, Typh Barrow, un des artistes les plus éblouissants de sa génération l’incroyable Loic Nottet et enfin la puissante énergie du DJ, auteur-compositeur, musicien que le monde nous envie, Henri PFR.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Copland, à 20h sur Club RTL - Quatre étoiles

de James Mangold (1997)

Sorti en même temps que le fabuleux « L.A. Confidential », ce polar pur et dur abordant le même thème de la flicaille corrompue n’eut pas l’aura de son rival. Dommage, car non seulement le casting est hors pair – même Stallone est excellent ! – mais l’intrigue est rondement menée dans une ambiance de suspicion tendue d’un bout à l’autre. En fait, un vrai chef-d’œuvre.

La vie est belle, à 20h50 sur Arte - Quatre étoiles

de Frank Capra (1946)

L’un des chefs-d’œuvre immortels de l’auteur de M. Smith au Sénat » avec le même James Stewart en jeune patron prêt au suicide et sauvé par un envoyé des cieux. Une fable d’immédiat après-guerre conçue pour redonner le moral à la population de l’Oncle Sam. Elle profitera au monde entier !

Menteur, menteur, à 13h35 sur RTL TVI - Trois étoiles

de Tom Shadyac (1997)

Jim Carrey est irrésistible dans cette comédie plus que savoureuse où il incarne un avocat victime d’un sortilège lui interdisant de… ne pas dire la vérité ! La fameuse séquence de l’ascenseur et le dénouement du procès à la fin du film constituent de vrais morceaux d’anthologie.

Comme des bêtes, à 21h05 sur France 4 - Trois étoiles

de Chris Renaud et Yarrow Cheney (2016)

Avec ce récit à la – juste – gloire des animaux domestiques en milieu urbain, les auteurs des «<UN>Moi, moche et méchant<UN>» et autre «<UN>Lorax<UN>» ont une fois de plus fait mouche dans l’art du gag visuel et de la référence éclectique à l’histoire du septième art. Ajoutons-y la BO signée Alexandre Desplat et la fiesta est totale pour les petits… et grands.

Comancheria, à 21h55 sur Club RTL - Trois étoiles

de David Mackenzie (2016)

Révélé voici deux ans par « Les poings contre les murs » déjà prometteur, son auteur britannique passe à la vitesse supérieure avec cet excellent thriller tenant tout autant du « road movie » que du western ! Avec ses allures de série B à la Don Siegel, ce « Hell or High Water » en VO baigne dans une ambiance aussi poussiéreuse que lumineuse, avec des séquences d’anthologie et des dialogues savamment contenus !