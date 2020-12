Rika Zaraï: une vie de combats

Le sergent Rika Zaraï s’est battu jusqu’au bout. Elle a mené ce combat par amour d’une vie marquée par une alternance de succès et de drames.

La chanteuse israélienne à différentes étapes de sa vie: ci-dessous en 1971 avec son mari Jean-Pierre Magnier; plus bas, lors du concert de la tournée «Âge tendre» en 2007; et ci-contre chez elle, avenue Mozart à Paris, voici quelques semaines à peine. - Isopix

Victime, voici cinq ans, d’un AVC qui lui a paralysé le côté gauche, elle est parvenue, à force d’exercices, à retrouver sa diction et sa mémoire. Elle a même fait, en 2019, une apparition dans l’émission « Les enfants de la télé ». Née à Jérusalem, qui est encore la Palestine, dans une famille de pionniers juifs, elle grandit dans un monde de musique. Eliezer et Shula Gozman, ses parents, jouent respectivement de la balalaïka et du violon. Elle a 7 ans quand sa mère l’inscrit au conservatoire de Jérusalem. Le premier prix de piano qu’elle obtient à 15 ans donne à l’adolescente l...