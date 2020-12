À la télé ce soir: «Shazam!» et un «N’oubliez pas les paroles» spécial enfants

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Le secret de la pyramide, à 20h55 sur Arte - Trois étoiles

de Barry Levinson (1985)

Il n’est pas vraiment étonnant de trouver dans cette « préquelle » des aventures du « Young Sherlock Holmes » le style annonciateur des aventures de… Harry Potter, dont les deux premiers opus ont été réalisés par Chris Colombus, alors jeune scénariste tout auréolé du triomphe de ses « Gremlins » !

La folie des grandeurs, à 21h30 sur La Une - Trois étoiles

de Gérard Oury (1971)

Après « Le corniaud » et « La grande vadrouille », Bourvil aurait dû être une nouvelle fois le partenaire de Louis de Funès dans cette comédie très librement inspirée du « Ruy Blas » de Victor Hugo. Danièle Thompson et Marcel Jullian durent donc réadapter le script en fonction d’Yves Montant. Résultat des courses : « Il est l’or, Monsignor » de revoir cette « perle » mise en musique par Michel Polnareff en personne.

I, Robot, à 20h sur Club RTL - Deux étoiles

d’Alex Proyas (2003)

Une habile variante – en plus futuriste et moins philosophique – de l’incomparable « Blade Runner » de Ridley Scott. Avec la trop rare Bridget Moynahan aux côtés du toujours souriant Will Smith.

Heidi, à 21h05 sur France 3 - Deux étoiles

d’Alain Gsponer (2015)

Moult fois adapté dans tous les formats, l’œuvre de la Suissesse Johanna Spyri publiée en 1880 et ensuite traduite dans une cinquantaine de langues méritait bien cette réalisation très soignée, confrontant avec bonheur la petite Anuk Steffen au regretté Bruno Ganz.

Les visiteurs : la Révolution, à 21h05 sur TF1 - Deux étoiles

de Jean-Marie Poiré (2016)

Futur « nanar de collection », cette « Révolution » n’en est pas une, mais on est loin du « navet » décrié par la critique non conviée en avant-première par les auteurs, en parfaite connaissance de cause. C’est parfois « téléphoné » et (sans aucun doute) volontairement idiot, mais c’est aussi souvent drôle et ça laisse la porte béante à une nouvelle suite promettant un hommage à « La grande vadrouille », « Mais où est donc passée la 7ème compagnie ? » et autre « Papy fait de la résistance ».