Avec leur danse de la nouvelle année, les robots de Boston Dynamics bluffent une nouvelle fois tout le monde (vidéo)

Spécialisée dans la robotique, l’entreprise Boston Dynamics fait régulièrement parler d’elle. En 2018 notamment, la société américaine, basée dans le Massachusetts, avait déjà impressionné le monde de la robotique en publiant deux vidéos sur les prouesses de ses robots. L’une d’entre elle montrait le robot Atlas, déjà capable de faire des saltos ou de marcher sur un terrain accidenté, en train de courir en toute autonomie. Sur les autres images, c’est le chien robot nommé SpotMini qui avait été mis en scène par Boston Dynamics. On le voyait ouvrir une porte en appuyant sur la poignée, et puis garder la porte ouverte pour laisser passer ses compagnons.

Cette fois, Boston Dynamics a profité de la fin de 2020 pour faire exécuter quelques pas de danse à ses derniers robots. Et la performance est impressionnante. Sur la vidéo postée sur Youtube par l’entreprise, on voit donc Atlas sauter en l’air et se déhancher au rythme de la chanson « Do You Love Me » des Contours. Il est ensuite rejoint par un deuxième robot humanoïde, puis par SpotMini ainsi qu’un dernier robot. Sans jamais être déséquilibrés par leur danse endiablée, les quatre machines bougent ensemble au rythme de la musique de manière déroutante. Ils ne se contentent pas de répéter les mêmes pas indéfiniment, mais donnent vraiment l’impression d’adapter leurs mouvements aux notes de la musique. La vidéo, postée sur Youtube le 29 décembre, a déjà été visionnée plus de quatre millions de fois. On vous laisse la découvrir ci-dessous.