La Corée crée un «soleil artificiel» pendant un temps record

C’est une prouesse que vient d’accomplir la Corée du Sud. Les scientifiques du KSTAR (Korea Superconducting Tokamak Advanced Research) sont parvenus à réaliser un projet qui semble à priori un peu fou : reproduire un « soleil artificiel » de 100 millions de degrés Celsius (à taille réduite évidemment). C’est sept fois plus que la température estimée pour le noyau de notre étoile. Mais ce qui réjouit tout particulièrement les physiciens, c’est la durée de l’expérience : vingt secondes. Un temps qui peut sembler court mais qui est en réalité un record inégalé et surtout prometteur.

La fusion nucléaire : une source d’espoir pour l’avenir

Ce type d’expérience est déjà testé ailleurs dans le monde. Des pays comme les Etats-Unis, la Chine ou encore la France sont engagés dans la course pour créer leurs propres « soleils artificiels ». Le but : maîtriser la technique de la fusion nucléaire, à ne pas confondre avec la fission nucléaire actuellement utilisée dans les centrales. Si cela venait à se réaliser, cela permettrait selon les scientifiques de produire facilement une quantité d’énergie « propre » gigantesque et de manière quasi « illimitée ».

C’est en ce sens que l’expérience sud-coréenne est si importante car elle s’attaque au cœur du problème : assurer la stabilité de cette production d’énergie. Un véritable défi. En soi, il est possible de produire un nuage de plasma de 100 millions de degrés en chauffant de l’hydrogène gazeux. Le problème, c’est de le maintenir. Et en cela, les vingt secondes coréennes représentent un palier encore jamais atteint auparavant. Le précédent record était de huit secondes, en 2019. D’ici 2025, l’objectif est de maintenir cette source d’énergie active pendant 300 secondes. Un temps encore insuffisant pour produire massivement de l’électricité mais qui représenterait une étape supplémentaire vers ce but ultime.