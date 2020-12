Suite à la crise cardiaque de son idole, il perd 140 kilos

Début 2018, Brad Czankner, un Américain de Pennsylvanie, n’était pas vraiment au top de sa forme. Après une rupture amoureuse, dévasté, il se console en mangeant vraiment beaucoup : 8.000 calories par jour. Sans surprise, il prend énormément de poids et pèse alors 250 kilos. Une obésité morbide qui menaçait grandement sa santé. Mais comme le raconte le tabloïd allemand Express, un épisode va tout changer en février 2018, lorsque son idole, le réalisateur Kevin Smith, est victime d’une crise cardiaque.

Une prise de conscience probablement salvatrice

Par chance, Kevin Smith, rapidement pris en charge par un centre médical. Après cet incident, il se voit prescrire par son médecin un régime d’enfer pour éviter que l’histoire ne se répète. Il passe alors de 116 à 90 kg. Brad Czankner, inspiré par cette histoire se dit alors qu’il faut qu’il fasse de même pour éviter que lui aussi n’ait une crise cardiaque, surtout que son poids était beaucoup plus élevé.

Commence alors pour Brad le grand chamboulement. En janvier 2019, il est opéré pour avoir une ablation d’une partie de son estomac. Il suit ensuite un régime strict, fait de la musculation et ambitionne de reprendre la pratique de la boxe, un sport qu’il affectionnait déjà auparavant. Résultat : il est aujourd’hui méconnaissable. Il a perdu 140 kilos et est enfin revenu à un poids normal. Sur Facebook, il suscite l’admiration avec de nombreux messages de soutien. Dans ses réponses, Brad ajoute que s’il est arrivé à faire ça, c’est aussi grâce à son entourage. « Tu as toujours besoin de quelqu'un à qui parler de tout ça, je suis toujours entouré par mes amis », dit-il.