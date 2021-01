À la télé ce soir: «District Z» et «Les misérables»

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Alamo », à 13h25 sur France 3 - Trois étoiles

L’hommage aussi émouvant que lyrique de l’acteur fétiche de John Ford à Davy Crockett et à ceux qui se sacrifièrent pour la liberté du Texas en 1836. Pour y parvenir, le « Duke » ne s’est privé de rien : technicolor et pellicule de 70 mm avec procédé Todd-AO et son stéréo à six pistes, sans compter les Richard Widmark, Laurence Harvey, Richard Boone et le toujours cocasse Chill Wills qui loupa de peu l’Oscar du meilleur second rôle.

« Ivanhoé », à 13h35 sur Arte - Trois étoiles

Avant « Les chevaliers de la table ronde » et « Les aventures de Quentin Durward », la première incursion magistrale du réalisateur des légendaires « Tarzan » joués par Johnny Weissmuller dans le répertoire médiéval, avec son autre acteur fétiche, Robert Taylor, que se disputent avec autant de grâce que de panache la brune Liz Taylor et la rousse Joan Fontaine. Eh oui, on est déjà en plein essor du Technicolor…

« Moi, moche et méchant 2 », à 19h20 sur TMC - Trois étoiles

Même avec un œil en moins dans le cas précis des croquignolets Minions, on lorgne vers 007 en personne avec ce numéro 2 toujours aussi drôle et savoureux. Avec les voix françaises de Gad Elmaleh, Audrey Lamy et Eric Cantona.

« Le grand bleu », à 20h05 sur Tipik - Trois étoiles

Après un accueil gla-gla sur la Croisette, ce fut le plus gros succès critique de son auteur : une ode aussi atypique qu’émouvante sur la passion de la plongée, dont Jean-Marc Barr hérita du premier rôle après les refus ou indisponibilité des Christophe Lambert, Gérard Lanvin, Mickey Rourke et même… Mel Gibson !

« Le roi Arthur », à 20h00 sur Club RTL - Deux étoiles

Le mérite de cette énième évocation de la légende du roi Arthur est d’avoir resitué l’action aux origines de celle-ci. On y découvre donc une autre histoire que celles qu’on croit connaître, dans une mise en scène classique, avec un atout de taille. C’est peu dire en évoquant tout le charme de Keira Knightley.