Un rhinocéros laineux de plus de 20.000 ans retrouvé presque intact dans le permafrost (vidéo)

En août dernier, Alexei Savvin, un habitant de Sibérie, parcourt sa région. Mais à un moment, il aperçoit quelque chose d’inhabituel : un rhinocéros. Mais que l’on ne s’y trompe pas, il ne s’agit pas de la même espèce que l’on trouve en Afrique, et celui-ci est bel et bien mort… il y a entre 20.000 et 50.000 ans. Ce rhinocéros laineux, pour être précis, était piégé dans le pergélisol (ou permafrost), dans la région de Yakutie, aux abords d’une rivière. Mais le plus impressionnant, c’est que la carcasse est intacte à près de 80%, avec des constatations étonnantes.

Des organes encore présents

Les scientifiques n’ont pas encore véritablement examiné le cadavre mais plusieurs observations ont déjà été faites. Premièrement, la totalité du corps est présent et est dans un état de conservation tel que des tissus mous ont survécu. Il semblerait même qu’une partie des organes ont également été conservés. Un fait extrêmement rare pour une carcasse qui date d’une époque aussi reculée. Une partie de l’intestin, encore plein, est particulièrement digne d’intérêt puisqu’il pourrait donner beaucoup d’informations sur le régime alimentaire de cette espèce.

La datation du corps est encore relativement imprécise mais une analyse au radiocarbone devrait permettre de préciser ce point. D’après les premières hypothèses, l’animal, séparé de sa mère, serait mort par noyade à environ 3-4 ans d’âge, ce qui signifie qu’il était relativement jeune. Le sexe n’est pas encore connu.